Москва, , 11:06 — REGNUM В настоящее время государственный долг России невелик, и эта ситуация сохранится в среднесрочной перспективе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил ведущий научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Андрей Чернявский. Так он прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства Moody’s, согласно которому государственный долг России к концу 2021 года превысит 20% ВВП.

«В настоящее время государственный долг России невелик, и эта ситуация сохранится в среднесрочной перспективе. По оценкам, этот долг в 2020 году составит 20% ВВП, но это очень скромное соотношение. По данным МВФ, в 2021 многие страны мира будут вынуждены нарастить государственный долг. В 2021 году в среднем по развитым странам он составит 125,6% ВВП, по развивающимся странам, к которым относится Россия, 66,7% ВВП. На жизнь российских граждан может оказать негативное влияние масса факторов, но в наименьшей степени рост госдолга», — сказал Чернявский.

Как подчеркнул экономист, в структуре госдолга РФ преобладает внутренний долг.

«В 2020 году при наращивании внутреннего долга РФ сократила внешний государственный долг. Это также аргумент в пользу долговой устойчивости РФ. Риски могут быть связаны с внешним долгом корпораций», — пояснил Чернявский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты Moody's считают, что государственный долг России к концу 2021 года превысит 20% ВВП по сравнению с 13,9% в 2019 году.

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