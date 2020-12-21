Москва, , 11:04 — REGNUM В 2021 году восстановление экономики России будет плавным, без резких отскоков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Николай Кондрашов. Так он прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства Moody’s, согласно которому рост ВВП России в 2021 году составит около 2,3%.

«Это сравнительно пессимистичный прогноз, но он вполне реалистичен, — сказал Кондрашов. — Консенсус-прогноз, составляемый Институтом «Центр развития» на основе опросов профессиональных прогнозистов, составляет 2,7% роста ВВП в 2021 году, и в данном случае он совпадает с нашим собственным прогнозом. При этом последние прогнозы МЭР и Банка России оптимистичнее — 3,3% и 3,0−4,0% соответственно. В силу большого влияния неэкономических факторов столь широкий диапазон прогнозов на ближайший год — вполне нормальное явление».

Как подчеркнул экономист, восстановление экономики будет плавным.

«Вакцинация от коронавируса развернется в полную силу не сразу, поэтому в первом полугодии 2021 года резкого отскока, как в III квартале 2020 года, мы не ожидаем, — сказал Кондрашов. — Динамика цен на нефть влияет на экономическую динамику, но не столь сильно в сравнении с эпидемией. Бюджетный дефицит, напротив, должен заметно сократиться (не только из-за более высоких цен на нефть), что осложнит восстановление экономической активности: поддержка экономике будет меньше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с российским ВВП РФ в 2021 году высказался экономист Сергей Хестанов.

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