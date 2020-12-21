Москва, , 10:54 — REGNUM В конце ходящего 2020 года за курсом доллара следил каждый пятый житель России (25%), за курсом евро — 19%, рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Чаще курсом валют интересуются мужчины: 29% отслеживают курс доллара (среди женщин — 20%), 22% — курс евро (среди женщин — 15%).

При этом участники опроса не надеются на снижение курсов валют. По их прогнозам, к концу новогодних каникул: курс доллара на 11 января 2020 года повысится до 81 руб. 77 коп., евро — до 93 руб. 83 коп.

Опрос проведен 9—12 декабря 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 376 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре за курсом доллара следили двух третей жителей России (63%).

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