Москва, , 10:55 — REGNUM По итогам ноября 2020 года в России было продано новых мотоциклов на 48% больше, чем в ноябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что в сентябре реализация байков в России выросла на 65%, а в октябре — на 83%. При этом в 2020 году отрицательная динамика продаж наблюдалась в этом сегменте только в апреле, а во все остальные месяцы она демонстрировала рост.

Всего за январь — ноябрь 2020 года российские дилеры продали 16 тыс. экземпляров мототехники — на 25% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Первые три места по количеству проданных байков в РФ заняла мототехника марок: Baja (65 ед.), BMW (59 ед.) и Motoland (50 ед.).

Напомним, в октябре текущего года на вторичном рынке РФ автолюбители приобрели 6,8 тыс. байков, что на 31% больше прошлогоднего уровня продаж.

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