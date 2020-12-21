Москва, , 10:52 — REGNUM Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с начала декабря превысил отметку в 75 рублей, следует из данных торгов.

Так, курс доллара в ходе торгов поднимался до 75,8 рублей, евро — 91,11 рубля.

Отметим, последний раз американская валюта стоила больше 75 рублей 3 декабря и выше уже не поднималась.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам аналитика ИАЦ «Альпари» Владислава Антонова рубль мог оказаться под давлением из-за возобновления санкционной риторики против России в связи с кибератакой на американские правительственные учреждения.

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