Джакарта, , 10:42 — REGNUM Объем кофе, экспортируемого предпринимателями из индонезийской провинции Западный Сулавеси, достигает 400 тонн в год, сообщает Antara.

Глава кооператива производителей кофе Якуб Тато заявил, что кофе, произведенный в Мамаса, направляют на экспорт в Россию, Южную Корею и на Тайвань.

«Экспорт кофе пострадал от пандемии, в результате до сих пор не продано 60 тонн кофе», — заявил Якуб Тато.

Как сообщало ИА REGNUM, в посольстве Германии в Джакарте заявили, что прибытие сотрудников в штаб-квартиру Фронта исламских защитников было личной инициативой.

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