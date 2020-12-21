Чита, , 10:39 — REGNUM Власти Забайкальского края в проекте бюджета на 2001 год предусмотрели увеличение финансирования социальных доплат. Как сообщает сегодня, 21 декабря, пресс-служба краевого правительства, претендовать на них смогут те, кто получает пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в случае, если размер выплаты не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (9829 рублей).

«Проектом бюджета Забайкальского края на 2021 год на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии будет выделено 1,7 миллиарда рублей», — пояснила министр финансов региона Вера Антропова. По её словам, на эти цели в главном финансовом документе края заложено практически на 300 миллионов рублей больше, чем в 2020 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. На днях профильные комитеты Заксобрания Забайкальского края рекомендовали его к принятию. Доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей. Рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%.

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