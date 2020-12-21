Махачкала, , 10:37 — REGNUM Новое прямое воздушное сообщение по маршруту Махачкала — Новосибирск откроется с 7 января 2021 года. Полеты будут совершаться еженедельно по четвергам, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

Авиарейсы будут осуществляться компанией S7 Airlines на самолете Airbus A320neo вместимостью 164 кресла. Время полета составит четыре часа.

В условиях пандемии коронавируса аэропорт Махачкалы сократил количество авиарейсов. Согласно онлайн-табло на сайте воздушной гавани, в настоящее время из столицы Дагестана (и обратно) выполняются полеты лишь по четырем направлениям: в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Сургут.