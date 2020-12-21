Москва, , 10:29 — REGNUM Нефть марки Brent 18 декабря отметила пятый день роста кряду, передвинув мартовские максимумы до области $52,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Однако 21 декабря с наступлением новой торговой недели настроения в сырьевом сегменте резко поменялись, и фьючерсы с утра теряют уже более 3% на фоне фиксации прибыли, охватившей все мировые финансовые площадки.

Против дальнейшего роста нефтяных цен играет целый ряд факторов. Прежде всего, это сообщения о выявлении нового штамма коронавируса в Британии, который распространяется более высокими темпами и уже повлек ограничение транспортного сообщения с британской стороной другими европейскими странами. Это в свою очередь вернуло на рынок страхи по поводу темпов восстановления спроса.

Также еще один медвежий отчет представила компания Baker Hughes, которая сообщила, что на прошлой неделе число буровых в США увеличилось еще на пять единиц, до 263 штук.

Повышение буровой активности традиционно подпитывает ожидания роста добычи на сланцевых месторождениях США, что особенно болезненно воспринимается на фоне туманных перспектив восстановления спроса на фоне повторных локдаунов.

На выходных Конгресс США утвердил новый пакет стимулов на 900 млрд долларов, но факт его одобрения уже давно учтен в ценах и не вызвал позитивной реакции рынков.

А доллар тем временем восстанавливается от минимумов весны 2018 года по всему спектру рынка, что дополнительно давит на нефтяные цены, которые перед открытием европейской сессии приближаются к отметке $50. Утрата этого уровня ознаменует собой более глубокую коррекцию», — считает эксперт.

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