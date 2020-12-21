Казань, , 10:32 — REGNUM За 2020 года в столице Татарии в рамках реализации программы капитального ремонта на 2020−2022 годы отремонтировали 276 многоквартирных домов, в которых проживают около 68 тыс. человек. На следующий год в программу капремонта вошли 168 домов. На эти цели направлено 2,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время приемочные комиссии проведены на 275 из 276 объектов. В рамках программы в этом году отремонтировали 90 фасадов, 145 кровель, теплоснабжение заменили в 90 домах, в 46 — провели ремонт 249 подъездов, 11 домов адаптировали для маломобильных категорий граждан, в 54 — заменили 163 лифта.

За три года запланировали отремонтировать 726 многоквартирных домов на общую сумму в 6,4 млрд рублей. За все время действия программы капремонт провели в 3 234 домах.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии всего реализуется 31 программа капитального ремонта и модернизации инженерных систем, включая программы капремонта многоквартирных домов и объектов социально-культурной сферы.

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