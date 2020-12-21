Симферополь, , 10:12 — REGNUM Около 50% затрат на закладку виноградников и садов на территории Республики Крым намерены компенсировать власти региона инвестору винодельческого предприятия «Массандра», ранее проданного в частные руки. Об этом на Facebook 21 декабря написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Лучший путь развития предприятия, не обеспечивающего стратегическую безопасность Республики Крым, — приватизация. В свою очередь, в собственности республики и под влиянием государства должны оставаться ресурсоснабжающие организации, такие как «Черноморнефтегаз», «Крымгазсети», «Крымэнерго», «Вода Крыма», — написал Аксёнов. Он подчеркнул, что для винодельческих предприятий «гораздо эффективнее» пройти через процедуру приватизации.

Аксёнов уточнил, что вся земля «Массандры» осталась в республиканской собственности — инвестор будет выступать арендатором, и это позволит властям контролировать сохранение трудового коллектива.

«Мы договорились, что никто из сотрудников предприятия не будет уволен, а количество работающих увеличится. В свою очередь, Правительство республики компенсирует инвестору практически 50% на затраты, связанные с закладкой виноградников и садов на территории Республики Крым. Данная мера оказывается, в первую очередь, при поддержке федерального бюджета. Предполагается, что в ближайшее время собственник представит план развития предприятия», — сообщил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря стали известны результаты аукциона по продаже 100% акций завода «Массандра» — покупателем предприятия за 5,327 млрд рублей стала дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект».

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