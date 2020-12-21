Париж, , 10:13 — REGNUM Франция запретила въезд на территорию страны лиц и торгового транспорта, прибывающих из Великобритании, в связи с распространением нового, более заразного, вида коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

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Журналисты отмечают, что 20 декабря в 00:00 по местному времени (GTM+1) Париж запретил транспортное сообщение с Лондоном.

Премьер-министр страны Жан Кастекс позже уточнил, что ограничения касаются водного, воздушного и железнодорожного транспорта.

Напомним, 21 декабря власти Латвии также приняли решение о прекращении пассажирских перевозок с Британией по причине того, что на территории последней был выявлен новый штамм коронавируса.

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