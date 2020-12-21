Ташкент, , 10:03 — REGNUM Исламский банк развития одобрил кредит в размере $509 млн на реализацию экономических проектов в Узбекистане, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

На эти деньги планируется отремонтировать 1,16 тыс. км сетей водоснабжения, 626 км дорог, 1,15 тыс. км низковольтных линий электропередач, 693 км ирригационных сетей, а также медицинские, образовательные и другие учреждения.

Кроме того, часть средств направят на улучшение медицинских услуг в области борьбы с раком. Реализация проекта улучшит диагностику онкологических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года Узбекистан получил $17 млн от Исламского банка развития. Средства направлены на покупку медицинского оборудования для новых больниц.

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