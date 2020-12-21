Москва, , 10:01 — REGNUM В ноябре 2020 года в Москве зафиксировано 17 072 сделки на вторичном рынке жилья. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба управления Росреестра по Москве.

Результат на 7% ниже рекордного октября 2020 года, когда оформили 18 433 договора, однако на 43% выше, чем в ноябре 2019 года. Тогда было зафиксировано 11 905 сделок.

Показатели за 11 месяцев в 2020 и 2019 годах почти равны — 128 818 договоров против 129 849. Снижение составило 0,8%.

«Учитывая, что на протяжении последних трех лет показатель ноября традиционно ниже октября, а декабрь в среднем на 28% выше предыдущего месяца, то есть большая вероятность, что 2020 год превысит прошлый по объему регистраций «вторички», — прокомментировал статистику глава управления Игорь Майданов.

Он отметил, что в ноябре количество сделок уменьшилось впервые с июня 2020 года.