Ульяновск, , 09:57 — REGNUM В 2021 году в Ульяновской области планируется начать работы по ликвидации закрытой свалки около села Красный Яр Чердаклинского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского министерства природы и цикличной экономики.

Расположенная в окрестностях Ульяновска закрытая свалка твёрдых коммунальных отходов включена в перечень объектов рекультивации по проекту «Чистая страна». В ведомстве отмечают, что в настоящее время заключен контракт на разработку проектной документации на рекультивацию данного объекта, на что из областного бюджета выделено 7,4 млн рублей из областного бюджета.

Министр природы Ульяновской области Гульнара Рахматулина отмечает, что в 2021 году регион «получит пакет документов с положительным заключением государственной экспертизы», в том же году планируется начать непосредственно работы по рекультивации свалки и завершить в 2023 году. Данные работы будут проводиться за счёт средств федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным экологического движения «Альянс Зелёных», насчитывается 1,5 тыс. свалок, работа которых должна быть прекращена в ближайшее время. По оценке организации, в 11 регионах места на легальных свалках хватит менее чем на год, ещё в 32 субъектах — менее чем на пять лет.

Всего в стране насчитывается свыше 20 тыс. различных свалок и 1,1 тыс. официальных мусорных полигонов.