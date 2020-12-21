Ижевск, , 09:53 — REGNUM В Удмуртии не планируется сокращение числа сотрудников медицинских учреждений. Об этом заявляет региональный оперативный штаб.

Таким образом прокомментировано постановление правительства республики, которым утверждается новая предельная штатная численность сотрудников медорганизаций региона на 2% ниже по сравнению с предыдущим постановлением.

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Уточняется, что сокращение произошло за счет реорганизации службы Централизованной бухгалтерии минздрава Удмуртии, которая перешла в ведение минфина региона. Также реорганизован РМЦ «Резерв», он передан Станции скорой медицинской помощи. Кроме того, сокращается дублирующий административно-управленческий персонал.

«При этом фактическая численность сотрудников медорганизаций не меняется. Более того, по сравнению с концом 2019 года она увеличилась на 1,9 тыс. человек — с 30,9 до 32,8 тыс. человек», — заверили в штабе.

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Как сообщало ИА REGNUM, новая предельная численность сотрудников медорганизаций составит 50 480 штатных единиц, сократившись от показателя, указанного в постановлении правительства от 20 января 2020 года, на 1116,5 штатных единиц или более чем на 2%.

При этом при сравнении с аналогичным документом, который был принят 29 декабря 2017 года, предельная штатная численность работников медорганизаций сократилась за три года на 5264,5 штатных единицы или на 9,4%.

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