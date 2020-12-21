Чебоксары, , 09:39 — REGNUM В Чувашии подан иск о банкротстве в отношении завода полимерных композиций. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

Заявление в суд подало управление Федеральной налоговой службы по Чувашии. Ведомство требует признать банкротом ООО завод полимерных композиций «Техполимер», сумма исковых требований указана в размере 410 247 рублей 68 копеек.

Иск зарегистрирован в суде 18 декабря. Дело пока не принято в производство, его детали неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ООО завод полимерных композиций «Техполимер» зарегистрировано в 2017 году, место «прописки» — село Ишлеи Чебоксарского района. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Заявленный основной вид деятельности общества — производство красителей и пигментов, также указано ещё три вида дополнительной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2020 года зарегистрирован в суде иск УФНС в отношении общества «Завод металлообрабатывающих машин». Налоговая служба просит признать компанию банкротом.

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