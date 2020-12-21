Барнаул, , 09:29 — REGNUM Инициативу введения продуктовых карточек для малоимущих поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Вместе с тем он сомневается что она будет реализована. Комментируя корреспонденту информационного ИА REGNUM предложение главы комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлии Оглоблиной, он напомнил:

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"Предложение о введении продуктовых карточек для малоимущих не новое — его периодически озвучивают разные спикеры. В ряде зарубежных стран (например, в США) эта концепция показала свою эффективность. В принципе, я её поддерживаю, но при условии, что продуктовые карточки будут введены не вместо существующих форм поддержки нуждающихся категорий граждан, а в дополнение к ним.

Поэтому очень важно правильно «прописать» критерии и условия получения такого вида соцподдержки, если власть вдруг все же решится на их введение (в чем я лично очень сомневаюсь)».

Как уже сообщало ИА REGNUM, после того, как президент РФ Владимир Путин обратил внимание на подорожание базовых продуктов питания, глава комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина подумать о введении продуктовых карточек, социальном питании или даже товарах первой необходимости. По её словам, сделать это необходимо, поскольку заморозка предельных цен на продукты действует ограниченное время.

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