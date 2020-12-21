Москва, , 09:12 — REGNUM В ноябре 2020 года самую большую выручку в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) российские дилеры получили с продажи кроссоверов Hyundai Creta. Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».

Согласно данным аналитиков, в указанный месяц модели Creta приобрели 6358 российских автолюбителей на сумму 7,6 млрд рублей.

На втором месте по доходности расположилась Toyota RAV4. Это авто было продано в количестве 3100 единиц на 7 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает модель Volkswagen Tiguan (2856 ед.; 5,5 млрд рублей).

На четвёртом и пятом местах рейтинга разместились соответственно Skoda Kodiaq (2482 ед.; 5 млрд рублей) и Mercedes GLE-Класс (715 ед.; 4,5 млрд рублей).

Отмечается, что выручка с продаж авто сегмента SUV в РФ в прошлом месяце превысила 136 млрд рублей.

Напомним, в ноябре прошлого года совокупная денежная выручка с продаж новых машин на рынке России достигла отметки 205 млрд рублей. При этом с января по ноябрь с реализации автомобилей было выручено почти 2 трлн рублей.

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