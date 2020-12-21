Москва, , 09:08 — REGNUM В России в 2020 году почти у трети работников снизились доходы, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования рекрутинговой компании Hays.

Так, о снижении доходов сообщили 32% опрошенных, у 15% доходы сократились более чем на 21%, у 8% респондентов — на 11−20%, еще у девяти процентов участников опроса — на 5−10%.

Вместе с тем 38% работников сообщили о том, что их доход остался на прежнем уровне, 30% заявили об увеличении заработка.

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Опрос был проведён в октябре — декабре 2020 года, в нём приняли участие почти пять тысяч сотрудников и работодателей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса сервиса по поиску работы «Работа.ру», 60% жителей России надеются на то, что их доход в 2021 году не изменится или вырастет. 37% респондентов считают, что их доходы в следующем году могут снизиться, и ещё 33% — что их доходы не изменятся.

В то же время 9% опрошенных указали, что их доходы в 2020 году выросли, а 64% — что их доходы снизились. При этом 27% заявили, что их финансовое положение в текущем году не изменилось.

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