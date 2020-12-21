Ташкент, 21 декабря 2020, 09:05 — REGNUM В должности прокурора узбекистанского города Бухары с 20 декабря восстановлен Джасур Фазилов, сообщает агентство «УзА».
Решение приято по итогам работы республиканской межведомственной комиссии. Комиссия сформирована на основе видеообращения Фазилова.
Ранее прокурор Бухары обратился к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Фазилов заявил, что против него ведется незаконное расследование со стороны Генеральной прокуратуры.
В видеообращении прокурор заявил, что располагает доказательствами преступной деятельности генерального прокурора Узбекистана и трех его подчиненных.
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