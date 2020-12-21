21 декабря 2020, 09:03 — REGNUM В арбитраж Сахалинской области поступил иск к ПАО «Холмский морской торговый порт», которое в 2020 году попало в центр скандала в связи с дисквалификацией гендиректора. Теперь же акционер порта оспаривает решение общего собрания от 30 ноября 2020 года и решение совета директоров от 7 декабря 2020 года. Иск пока оставлен без движения из-за недочётов. Судья дала срок на устранение до 15 января 2021 года, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление Натальи Субачевой поступило в суд 17 декабря 2020 года. В нём она требует признать недействительными решение общего собрания акционеров общества
Одновременно с иском Субачева заявила ходатайство о применении обеспечительных мер в виде запрета совету директоров проводить заседание в составе, избранном 30 ноября 2020 года, и «запрета генеральному директору общества Трифонову Г. Д. совершать действия, направленные на управление обществом, и осуществлять любые организационно-распорядительные функции в ПАО «Холмский морской торговый порт»».
По открытым данным, на 30 ноября 2020 года было назначено повторное общее собрание акционеров, в рамках которого должны были утвердить отчётность за 2019 года, избрать совет директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора. В тот день был переизбран новый совет директоров, состав которого устроил далеко не всех акционеров.
В выписке ЕГРЮЛ уточняется, что генеральный директор Николай Землянухин 14 мая 2020 года решением суда был дисквалифицирован на срок с 3 августа 2020 года по 2 февраля 2021 года. При этом в выписке он по-прежнему указан руководителем. По данным СМИ Сахалина, дисквалификация была обжалована. В ЕГРЮЛ актуальных данных на этот счёт нет.
В то же время 13 января 2021 года суд рассмотрит иск другого акционера порта, который также оспаривает решение общего собрания от 30 ноября 2020 года. В материалах дела уточняется, что в конце ноября «в нарушение решения совета директоров ПАО «Холмский морской торговый порт»
На 22 января 2021 года намечено годовое общее собрание акционеров ПАО «Холмский морской торговый порт». Среди заявленных вопросов повестки — утверждение отчёта за 2019 год, избрание совета директоров.
На конец марта 2020 года крупным акционером порта являлось АО «Петросах» из Москвы с долей 30,46% обыкновенных акций и член совета директоров Юрий Фрейдис — 26,53%.