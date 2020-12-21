Рим, , 08:57 — REGNUM По итогам ноября 2020 года самыми продаваемыми в Италии новыми легковыми автомобилями стали модели компании Fiat. Об этом сообщили в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA).

Согласно данным ANFIA, машины марки Fiat в прошлом месяце купили 21 342 автолюбителя, что на 2% меньше прошлогоднего результата продаж.

На втором месте по популярности находится компания Volkswagen. Автомобили этого автопроизводителя приобрели 11 882 покупателя. Это на 15,5% меньше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает французский автопроизводитель Renault с результатом 9291 реализованный автомобиль (+9,5%).

На четвертом и пятом местах соответственно разместились компании Ford (8311 ед.; — 17,1%) и Peugeot (7896 ед.; — 1,7%).

В ноябре 2020 года продажи новых легковых автомобилей в Италии составили 138 405 машин, снизившись на 8,3% по сравнению с ноябрём прошлого года. При этом по итогам первых одиннадцати месяцев текущего года реализация машин в этой стране составила 1 261 802 единицы. Это на 29% меньше, чем год назад.

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