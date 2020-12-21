Москва, , 08:45 — REGNUM Около половины жителей России (46,6%) хотели бы получать пенсию не ниже 45 тыс. руб. О пенсии выше этой суммы мечтают 22,1%, сообщается РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-платформы Webbankir.

Владимир Маковский. Утренний чай. 1891

Читайте также: Жители России назвали размер «пенсии мечты»

Рассчитывают на пенсию в 30 тыс. руб. 29,1% опрошенных. Около 25 тыс. руб. достаточно только 1% участников опроса.

При этом в реальности 52,3% респондентов получают пенсию в размере порядка 15 тыс. руб. Планируют получать до 30 тыс. руб. 20%, до 45 тыс. руб. — 4,3%.

Опрос проведен в ноябре 2020 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы достойно встретить старость после выхода на пенсию, жителям страны в среднем необходимо 59 тыс. рублей в месяц.

Читайте также: Жители России назвали желаемый размер пенсии для комфортной жизни