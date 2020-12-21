Москва, , 08:34 — REGNUM По итогам ноября 2020 года российские автолюбители приобрели 10 208 автомобилей Volkswagen — на 11% больше, чем год назад за аналогичный месяц. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего за одиннадцать месяцев текущего года продажи машин Volkswagen в РФ снизились на 4%, до 90 848 единиц. В итоге немецкая компания заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в стране. При этом рыночная доля марки составила 6,7% от всех проданных новых машин в России.

Первое место по продажам среди моделей Volkswagen в прошлом месяце занял автомобиль Polo. Эту машину предпочли приобрести 5809 российских автолюбителей, что на 24% больше, чем год назад. Второе место в модельном рейтинге занимает Volkswagen Tiguan с результатом 3310 купленных автомобилей — на 11% меньше показателя годичной давности.

Ранее дилеры Volkswagen в РФ приступили к приёму заказов на версию модели Polo, оснащенную пакетом «Спорт». В список оборудования этого авто входят: легкосплавные диски Torsby, спортивная радиаторная решётка, чёрные зеркала заднего обзора, такого же цвета спойлер и затемнённая задняя оптика.

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