Москва, , 08:18 — REGNUM Торги по нефти 18 декабря завершились ростом на 1,49%, до $52,26. На американской сессии цена повышалась до $51,45 за баррель. Нефть обновила максимум на новостях о вакцинах и достигнутом прогрессе в переговорах между республиканцами и демократами по пакету помощи от COVID-19, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Компания Pfizer подала заявку на одобрение в Японии своей вакцины, которая используется в Великобритании и США. Вице-президент США Майк Пенс сказал, что одобрение США на прививку от Moderna может быть получено 25 декабря.

Количество буровых нефтяных вышек в США на прошлой неделе выросло на пять ед., до 263 шт., согласно данным Baker Hughes. Общее количество нефтегазовых вышек выросло на восемь ед., до 346 шт.

Сегодня, 21 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 3,10%, до $50,65. Это могла быть реакция на сообщения о том, что многие страны закрывают свои границы с Великобританией из-за распространения нового штамма коронавируса.

Премьер Борис Джонсон ранее заявлял, что новый штамм может распространяться быстрее на 70%. Информацию о новой мутации COVID-19 сообщил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок в начале прошлой недели (14 декабря).

Также стоит отметить, что республиканцы и демократы заключили сделку по пакету помощи в отношении вируса на сумму $908 миллиардов. Это должно удержать цену на нефть от падения до $47.

Если цена восстановится до $51,30, то риски для дальнейшего падения заметно снизятся. Падение до $49,50, наоборот, усилит давление на нефтяной рынок и может спровоцировать покупателей к закрытию длинных позиций.

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