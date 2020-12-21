Москва, , 08:17 — REGNUM Глава комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести в стране продуктовые карточки и социальное питание для малоимущего населения.

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По её словам, в период падения уровня заработных плат и роста безработицы недопустимо повышать цены на базовые продукты питания.

В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента РФ Владимира Путина, а правительство зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахар и подсолнечное масло.

Однако, уточнила она, соглашение заключено только на три месяца, следовательно, «цены заморозятся на незначительное время, и дальше их снова будет диктовать рынок».

В связи с этим российскому правительству необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих, сказала она РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на подорожание базовых продуктов питания. Рост цен он объяснил попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

Позже глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что розничные цены на сахар и подсолнечное масло после того, как свыше 50 производителей, все федеральные сети и большинство региональных подписали соглашение о стабилизации цен, стали снижаться.

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