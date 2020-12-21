Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по рублевым парам 18 декабря закрылись ростом. Наибольшие потери рубль понес против доллара США на фоне его укрепления на глобальном валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль повысилась на 0,71%, до 73,34 руб., евро/рубль — на 0,52%, до 89,82 руб., фунт/рубль — на 0,17%, до 99,00 руб.

Рубль подешевел к доллару и евро с самого начала торгов на Мосбирже. Под давлением он оказался из-за возобновления санкционной риторики против России в связи с кибератакой на американские правительственные учреждения.

Доказательств нет, но страхи перед новыми санкциями появились. Президент США Дональд Трамп заявил, что преждевременно обвинять Россию в кибератаке, так как за ней может стоять не Москва, а Пекин.

Пара доллар/рубль в начале дневной сессии повышалась до 73,89 руб. К закрытию вечерней сессии курс доллара снизился до 73,34 руб. на фоне роста цен на нефть до 52,45 долларов за баррель.

Нефть обновила максимум на новостях о вакцинах и достигнутом прогрессе в переговорах между республиканцами и демократами по пакету помощи от COVID — 19.

Сегодня, 21 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 3,10%, до $50,65. Это могла быть реакция на сообщения о том, что многие страны закрывают свои границы с Великобританией из-за распространения нового штамма коронавируса.

Премьер Борис Джонсон ранее заявлял, что новый штамм может распространяться быстрее на 70%. Информация о новой мутации COVID-19 сообщил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок в начале этой недели.

Другим фактором ослабления рубля могло стать резкое укрепление доллара на Форекс. Сегодня с открытия рынка обвалился британский фунт. Он потерял больше 1% так как Великобритания и Евросоюз не смогли к вечеру 20 декабря завершить переговоры по торговой сделке по Brexit.

Переговорщики не уложились в срок, рекомендованный Европейским парламентом. Теперь Европарламент не сможет ратифицировать соглашение по упрощенной схеме до конца года, если оно и будет принято. Дальнейшее обсуждение вопроса продолжится в понедельник, 21 декабря.

С открытия Мосбиржи стоит ожидать повышения курса доллара до 74,06 руб. Если покупатели удержат цену выше $50. то пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 72,65 — 74,20 руб. Для пары доллар/рубль уровень 74,50 является сильным сопротивлением.

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