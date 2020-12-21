Чебоксары, , 08:12 — REGNUM В Чувашии выделяется более 73,8 млн рублей министерствам культуры и образования на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Согласно документу, часть средств резервного фонда Чувашии выделено на обеспечение расходов органов местного самоуправления по оплате труда работников муниципальных образовательных организаций и культуры предусмотрено 73 839,8 тыс. рублей. В том числе по линии министерства образования и молодежной политики республики выделяется 63 083,5 тыс. рублей, министерства культуры — 10 756,3 тыс. рублей.

Средства будут направлены на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщало ИА REGNUM ранее из резервного фонда Чувашии было выделено 46 207 тыс. рублей на информирование граждан о выборах и обеспечение санитарно-эпидемиологических требований в период голосования. В том числе на данные средства было закуплено 750 тыс. масок, 75 тыс. перчаток.