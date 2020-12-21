Чита, , 08:02 — REGNUM По итогам 2020 г. площадь лесных пожаров в Забайкалье сократилась в 1,6 раза. Такие данные сегодня, 21 декабря, в сравнении с 2019 годом, обнародовала пресс-служба краевого правительства.

Всего с начала пожароопасного сезона уходящего года зарегистрировано 848 лесных пожаров на общей площади 349 тысяч гектаров. В 2019 году было зафиксировано 938 лесных пожаров на 567 тысячах гектаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на некоторое улучшение пожароопасной обстановки в лесах Забайкалья, проблемы с подготовкой к новому сезону всё ещё существуют. С этой целью в регионе реализуют план повышения пожарного прикрытия. Из федерального бюджета направили порядка 200 миллионов рублей.

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