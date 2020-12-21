Новосибирск, , 07:57 — REGNUM На строительство и оснащение детского реабилитационного центра мирового уровня Новосибирской области выделят 7,6 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Постановление правительства предусматривает осуществить в 2020—2024 годах бюджетные инвестиции из федерального бюджета в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» в размере более 7,6 млрд рублей на проектирование и строительство в Барышевском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области «Федерального детского реабилитационного центра на 300 коек», — говорится в официальной информации.

Ввести в эксплуатацию стационар планируют в 2024 году. В центре будут восстанавливаться дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. Они смогут находиться в нём вместе с родителями.