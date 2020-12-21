Москва, , 07:57 — REGNUM В арбитраж Москвы от Министерства промышленности и торговли РФ поступил многомиллионный иск к АО «Завод №9» из Свердловской области, правопредшественник которого был создан на базе артиллерийского производства «Уралмашзавод» и ряда эвакуированных в годы Великой Отечественной войны предприятий других регионов. Иск на сумму более 11 млн рублей пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 18 декабря 2020 года. Сумма исковых требований составляет 11 782 700 рублей. Детали спора пока неизвестны.

По данным с сайта предприятия, оно ведёт свою историю с 1942 года. АО «Завод №9» на сегодня входит в дивизион госкорпорации «Ростех» через АО «Концерн «Уралвагонзавод».