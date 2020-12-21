Чита, , 07:47 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно продолжают выявлять более 200 новых носителей коронавируса, далеко не все предприниматели соблюдают ограничительные мероприятия. Об этом во время оперативного совещания сообщил сегодня, 21 декабря, первый вице-премьер правительства края Андрей Кефер.

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По его словам, бизнесу необходимо дать четкие рекомендации о соблюдении всех правил работы, потому что от этого зависит дальнейшее развитие ситуации.

«Поступает достаточно много сообщений от жителей, которые сигнализируют нам о том, что, к сожалению, несмотря на наши рекомендации, отдельные несознательные предприниматели их не выполняют. Мы должны сформировать понимаемые правила для представителей предпринимательского сообщества», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 21 декабря общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 25 012 человек, причём 253 из них добавились только за последние сутки.

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