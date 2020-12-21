Чита, , 07:38 — REGNUM Часть забайкальских семей с детьми до семи лет уже получили новогодние «президентские» выплаты. Об этом сегодня, 21 декабря, информирует пресс-служба краевого правительства.

Как пояснила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова, в целом по Забайкальскому краю ещё ведется окончательный подсчет детей, на которых родители получат такую поддержку. Предварительно это число достигает более 110 тысяч детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин предложил выплатить к новому году по 5000 руб. на каждого ребёнка до семи лет включительно.