21 декабря 2020 | Время чтения 9 мин

Анастасия Степанова, , 07:49 — REGNUM В Татарии разворачивается скандал — по требованию прокурора возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды, которая к тому моменту раскинула сети по многим регионам России. Заявляя на своих площадках об инвестировании в фондовые рынки, криптовалюту и прочие торговые площадки, по данным надзорной инстанции, компания не имела лицензии форекс-дилера, не состояла в госреестрах, да и вовсе не была зарегистрирована в налоговых органах. ИА REGNUM попыталось разобраться, что представляет собой компания «Финико» и кто за ней стоит.

Финансовая пирамида © ИА REGNUM

К моменту возбуждения уголовного дела фирма, позиционирующая себя в качестве краудинвестинговой компании, привлекла 80 млн рублей, и её работа по привлечению новых «адептов» не останавливается по сей день.

Уголовное дело

После проверки компании «Финико» по требованию прокуратуры Татарии было возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды. Этому предшествовала проверка.

Надзорная инстанция выяснила, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года некие неустановленные лица, действуя от имени «Финико», в Татарии и других регионах организовали деятельность по привлечению денег у физлиц. Средства привлекались «под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках», а «клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц».

Прокуратура Татарии Epp.genproc.gov.ru

Проверка установила, что лицензии на работу форекс-дилером у «Финико» не было, а также, что «в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована». За время деятельности от физлиц-вкладчиков было привлечено не менее 80 млн рублей, но это сумма пока предварительная. Уголовное дело возбуждено по ст. 172.2 УК РФ («Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере»).

Фигурантов в деле пока нет, а само оно на особом конторе в надзорном ведомстве. На днях в офисах компании прошли обыски.

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Что такое «Финико» и кто за ним стоит?

В ЕГРЮЛ, куда входят все юрлица, действующие на территории России, есть одно единственное ООО «Финико», зарегистрированное в Иркутской области в 2014 году для вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и «прописанное» по адресу квартиры. Установить связь этой компании с казанским «Финико» не удалось. Вероятно, она не имеет к нему никакого отношения.

Сайтов и групп в соцсетях под названием «Финико» множество. После того, как стал недоступен один из них, был запущен другой. И именно он фигурирует на крупной площадке по поиску работников под объявлениями о поиске трейдеров. Вот только в качестве работодателя указан ИП Кирилл Леонидович Доронин. В качестве адреса работодателя фигурирует — Казань, Московская улица, 19/8. По данным справочных служб, по этому адресу есть некая компания «Финико», в комментариях о которой указано, что она работает с 2017 года. При этом на других площадках год создания то 2018, то 2019-й. Точных данных нет, так как никакого юрлица с таким названием за Дорониным и прочими основателями не зарегистрировано.

На площадках в соцсетях рассказывается принцип работы — вложи крупную сумму в одну из программ, а потом получишь процентную прибыль. Прибыль обещают огромную, а вот как инвестор защищён от рисков, увы, не рассказывают. Судя по результатам прокурорской проверки, риски все граждане, вложившие средства проект, взяли на себя. В целом описанный принцип как раз и напоминает финансовую пирамиду. К такому выводу пришли и следователи.

Логотип компании Finiko Instagram.com/finiko.ru

Об основателях и их связях

Возвращаясь к тем, кто стоит у истоков «Финико». Среди основателей и трейдеров фирмы-фигуранта называют как раз Кирилла Доронина и Эдварда Сабирова.

На площадке по поиску трейдеров аккаунт работодателя — ИП Кирилл Леонидович Доронин указан как проверенный. В ЕГРЮЛ такой индивидуальный предприниматель представлен в единственном числе и как раз в Татарии. Статус ИП с основным видом деятельности — розничная торговля компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах он зарегистрировал 17 октября 2005 года. Из активностей — в 2012 году Пенсионный фонд РФ взыскал с предпринимателя штрафные санкции за непредставление индивидуальных сведений в фонд.

Помимо ИП, Доронин является председателем правления садоводческого некоммерческого товарищества «Лазурное», созданного в ноябре 2018 года, у которого в ЕГРЮЛ отсутствуют учредители.

Прописано данное СНТ по адресу квартиру в Казани, где оформлены ещё два юрлица, которые принадлежат Зыгмунту Зыгмунтовичу — ООО «Зыгмунтовичь», созданное в конце мая 2020 года для розничной торговли одеждой, и ООО «Айти-девелопмент консалтинг», учреждённое в январе 2020 года для консультативной работы в области компьютерных технологий. С 2019 года Зыгмунтовичь также работает как ИП в сфере организации конференций и выставок, а на сайте «Финико» он фигурировал в числе сооснователей.

Возвращаясь к Доронину. Ранее у него в активе было 100% доли в ООО «Эскалат-КЗН», которое работало в 2014—2015 годах. По документам фирма занималась подбором персонала, а фактически сеть «Эскалат» позиционировала себя как антиколлекторское агентство, которое «помогало» решать проблемы с долгами. В СМИ несколько лет назад Доронин фигурировал как управляющий партнер компании WL Capital и создатель сети Eskalat.

Кирилл Доронин Скриншот Instagram @doroninkir

В ЕГРЮЛ за Дорониным также оформлено 20% доли в свежесозданном строительном ООО «Цифрон вейк». Учреждена компания с кучей разноплановых дополнительных видов деятельности, помимо строительных, — 4 декабря 2020 года в Сочи. Данный актив создан с Роксаной Сабировой и Сергеем Гаевым, который числится директором.

Сабирова, судя по ИНН, ранее была Андрияновой. С апреля 2019 года она была оформлена как ИП в Казани с основным видом деятельности — пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному заказу населения. Помимо этого, за ней числилась доля в казанском ООО «Свиткодерс», которое работало в области разработки компьютерного программного обеспечения с 2013 по 2016 год. Владела она им совместно с Алмазом Мубиновым, который до сих пор работает как ИП в сфере разработки программного обеспечения.

Третий участник свежего актива, созданного с участием Доронина, Сергей Гаев владеет рядом компаний в Казани, а с сентября 2020 года является еще и владельцем больничного ООО «Артденстом» в Краснодаре. А, например, в деревне Куюки Пестречинского района Татарии у Гаева совместно с уже упомянутым трейдером Эдвардом Сабировым — созданное в октябре 2020 года ООО «Вейк станция», которое по основному виду деятельности числится как спортивный объект. При этом «прописана» фирма по адресу квартиры в той же деревне.

Эдвард Сабиров Скриншот Instagram @sabirovedvard

Ещё один немаловажный момент: на сайте «Финико» при регистрации аккаунта предлагается ознакомиться с очень занимательным пользовательским соглашением.

Из него следует, что Cyfron представляет площадку для пользователей, которая позволяет «вступить в различные игровые программы, которые имитируют ситуации, связанные с покупкой недвижимости, автомобилей, погашением долговых обязательств и инвестированием». Там же написано, что внутренняя расчётная единица — CFR «не имеет финансовой ценности». Там же уточняется, что Cyfron (а на сайте оно называется «Финико») «не предоставляет услуги инвестирования». Очень любопытен раздел «Ответственность». Его суть сводится к одной фразе — «Cyfron не предоставляет каких-либо гарантий в отношении услуг».

О связях с бывшим министром

В связи с «Финико» интересна и персона трейдера Эдварда Сабирова, упоминаемая ранее.

В середине января 2020 года Сабиров и Азат Тухватуллин создали для строительства объектов жилого и нежилого назначения ООО «З-Сити». Фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей была создана в Иннополисе. 1 декабря 2020 года в состав владельцев с долей 33,3% в неё вошло ООО «Развитие Иннополиса», а 16 декабря 2020 года «З-Сити» возглавил Николай Никифоров, чьи данные совпадают с данными бывшего министра связи и массовых коммуникаций РФ, и. о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а с октября 2019 года — члена совета директоров АО «Почта России».

В открытых данных «З-Сити» позиционируется как один из застройщиков Иннополиса, который планирует реализовать крупный проект комплексной застройки наукограда. Анонсировались планы за 2021−2024 годы освоить около 700 тыс. кв. м, вложив 70 млрд рублей частных инвестиций и 6,2 млрд рублей бюджетных.

Николай Никифоров с главой Татарии Рустамом Миннихановым и экс-председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым на церемонии закладки капсулы в основание Иннополиса Government.ru

ООО «Развитие Иннополиса» — финансовая компания, полностью принадлежащая Никифорову. У последнего довольно обширный бизнес-портфель в сфере программирования, информационных технологий. Например, через принадлежащее ему ООО «Дигинавис» и «Проект 7» он совместно с «дочкой» госкорпорации «Ростех» владеет ООО «Центр организации движения беспилотных транспортных средств».

«Ростех», вступивший в число владельцев через компанию своего дивизиона в феврале 2020 года, позднее анонсировал планы создать систему организации движения беспилотными транспортными средствами на земле и воздухе совместно с новым бизнес-партнёром.

Пока следователи ищут тех самых неустановленных лиц, «Финико» продолжает рекламировать свою деятельность в соцсетях и на прочих площадках.