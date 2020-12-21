Владивосток, , 06:44 — REGNUM Фонд капремонта в Приморье намерен в 2021 году увеличить число отремонтированных домов почти в два раза в сравнении с 2020-м. В порядок приведут 650 домов, в том числе в 111 зданиях заменят 250 лифтов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В министерстве ЖКХ региона уверены, что намеченные планы будут выполнены.

Специалисты уже начали подготовку проектно-сметной документации и планируют приступить к ремонтам в апреле 2021 года.

В перечне работ: ремонт кровель и фасадов, внутренних инженерных систем, замена лифтов.

При этом отмечается, что есть необходимость применения санкций в отношении подрядных организаций, допустивших срыв сроков ремонтов.

«Такие организации необходимо штрафовать, а в исключительных случаях можно ставить вопрос об исключении компании из реестра добросовестных подрядчиков», — заявили в правительстве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ решило выделить средства из резервного фонда на замену лифтов в домах регионов страны.