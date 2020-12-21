Новосибирск, , 04:33 — REGNUM Дорожный фонд Новосибирской области в текущем году за счёт поддержки федерального бюджета составил около 25 млрд рублей. По данным регионального правительства, это — беспрецедентная сумма.

Ремонт дороги Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства области Анатолия Костылевского, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог было направлено 18,13 млрд рублей. Для сравнения, в 2019 году — 11,65 млрд рублей. В эксплуатацию было введено 368 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Большой объем финансирования направлен на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 7,4 млрд рублей.

Запланированный общий объём дорожного фонда Новосибирской области на 2021 год — 15,7 млрд рублей (без учёта возможного дополнительного федерального финансирования и перераспределения иных бюджетных средств).