Владивосток, , 04:23 — REGNUM Ограничения на проезд через пограничные пункты в КНР и прошедший ледяной дождь привели к повышению инфляции в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

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Годовая инфляция в Приморье в ноябре 2020 года увеличилась до 4,4% после 4,1% в октябре. Основная причина — рост цен на продовольственные товары, обусловленный ограничением грузопотока на границе с КНР, ослаблением рубля и ухудшением эпидситуации по коронавирусу. Внёс свою лепту в повышение инфляции в сфере услуг и ледяной дождь.

Годовая продовольственная инфляция в регионе увеличилась до 5,8% в ноябре после 5,3% в октябре.

Низкий урожай стал причиной роста цен на овощи «борщевого набора»: картофель, морковь, свёклу и лук. Ослабление рубля привело к увеличению годового роста цен на некоторые фрукты и цитрусовые. Эти же факторы обусловили удорожание подсолнечного масла. Внесли свой вклад в повышение продовольственной инфляции сахар, красная рыба и икра.

При этом уменьшился годовой рост цен на мясо и мясопродукты, молоко и молочную продукцию, ниже уровня 2019 года остались цены на яйца.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в ноябре также увеличилась и составила 4,1% после 3,9% в октябре. Ослабление рубля привело к повышению цен на легковые автомобили, средства связи, электротовары, а также стройматериалы.

Годовая инфляция на рынке услуг в Приморье в ноябре увеличилась до 2,9% после 2,6% в октябре. Одним из факторов здесь стала ноябрьская непогода: после ледяного дождя в регионе увеличилась стоимость услуг такси, что повлияло на рост инфляции в сегменте пассажирских перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России ухудшил прогноз по инфляции в стране на 2020 год с 3,9−4,2% до 4,6−4,9%, говорится 18 декабря в сообщении регулятора.