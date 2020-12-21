Кызыл, , 03:49 — REGNUM В арбитраж Тувы поступил банкротный иск к государственному унитарному предприятию «Бай-Тал», которое подконтрольно министерству сельского хозяйства и продовольствия региона. Ответчик, претензии налогового органа к которому пока не приняты, занимается разведением овец и коз, передаёт ИА REGNUM.

Претензии управления ФНС по республике поступили в суд 18 декабря 2020 года. Также было подано ходатайство о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Детали дела пока неизвестны, но это не первая попытка налоговой службы признать госпредприятие банкротом. В январе 2019 года схожий иск уже подавался, и ГУП был взят под наблюдение, как первый этап в процедуре несостоятельности. Долги в 2019 году УФНС заявляло в размере 828 259,14 рубля. Производство по делу было прекращено в сентябре 2020 года в связи с погашением задолженности по обязательным платежам в полном объеме.

По данным ЕГРЮЛ, ГУП учреждено в январе 2001 года в селе Бай-Тул для разведения овец и коз. Учредитель — минсельхоз Тувы. Уставный капитал — более 4,4 млн рублей. Директор предприятия с 2004 года — Кызыл-Кат Кочал-Оол. У госкомпании есть собственный торговый актив — ООО «Бай-даш», учрежденное в мае 2018 года.