Пекин, , 03:04 — REGNUM Несмотря на то, что мировая автомобильная промышленность сильно пострадала от пандемии COVID-19, объем продаж Maserati China восстановился, и бренд роскошных автомобилей из Италии планирует представить новые модели на китайском рынке в следующем году, сообщает агентство Синьхуа.

«Наши продажи (особенно в первом квартале) существенно пострадали от эпидемии нового коронавируса. Показатели постепенно вернулись в норму к концу года», — заявили исполнительный директор Maserati China Мирко Бордига.

По словам Бордига, доля Maserati на рынке страны вернулась к показателям мая 2019 года, продолжая расти в третьем и четвертом кварталах года.

«Наши продажи в Китае составляют около 25% от общемировых. Мы уверены в китайском рынке. Со стабилизацией пандемии в Китае, экономика снова поднялась, и мы видим, как доверие потребителей к рынку, а также покупательная способность возвращается к норме и растет», — добавил Бордига.

Сейчас у Maserati более 60 тыс. клиентов в Китае. По мере того, как средний класс Китая продолжает расти, автомобильная промышленность вступила в новую стадию развития, где улучшение качества ценится больше количественных показателей, отметил Бордига.