Пекин, 21 декабря 2020, 03:04 — REGNUM Несмотря на то, что мировая автомобильная промышленность сильно пострадала от пандемии COVID-19, объем продаж Maserati China восстановился, и бренд роскошных автомобилей из Италии планирует представить новые модели на китайском рынке в следующем году, сообщает агентство Синьхуа.
По словам Бордига, доля Maserati на рынке страны вернулась к показателям мая 2019 года, продолжая расти в третьем и четвертом кварталах года.
Сейчас у Maserati более 60 тыс. клиентов в Китае. По мере того, как средний класс Китая продолжает расти, автомобильная промышленность вступила в новую стадию развития, где улучшение качества ценится больше количественных показателей, отметил Бордига.