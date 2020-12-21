Пекин, , 02:57 — REGNUM Китай имплементирует национальные стандарты по переработке материалов из железа и стали с 1 января грядущего года, сообщили в Китайской промышленной ассоциации железа и стали (CISA).

Стандарт определяет классификацию, технические требования, методы контроля и правила приемки для переработки чугуна и стальных материалов, заявил глава Китайского института металлургической информации и стандартизации Чжан Лунцян.

Он будет оказывать стандартную техническую поддержку для обеспечения импорта высококачественных переработанных стальных ресурсов, сказал Чжан, участвовавший в разработке стандарта.

Отмечается также, что стандарт имеет строгие требования касательно охраны окружающей среды. По сравнению с использованием железной руды, производство стали из переработанного железа и стальных материалов может значительно снизить выбросы загрязняющих веществ.

Стандарт будет способствовать зеленой трансформации и здоровому развитию сталелитейной промышленности страны, поскольку он позволяет сталелитейным компаниям больше сырьевых вариантов, ограничивая использование железной руды в некоторой степени увеличивая ее стоимость, сказал заместитель руководителя партии CISA Цзян Вэй.

Цзян сказал, что промышленность сможет использовать больше переработанного сырья, как внутри страны, так и за рубежом, а также лучше перерабатывать и использовать ресурсы после внедрения стандарта.

Сталелитейная промышленность страны уже давно сталкивается с проблемами ресурсной зависимости, экологических ограничений и ценового давления. Стандарт привлек к себе большое внимание, поскольку считается прорывным моментом для отрасли в решении проблем развития, по мнению отраслевых инсайдеров.