Урумчи, Китай, , 02:47 — REGNUM Госсовет КНР одобрил план создания ключевой пилотной зоны развития политики открытости и развития в округе Тачэн в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно руководству, выпущенному Госсоветом в 2015 году, центральные власти будут предоставлять мягкие займы для инфраструктурных проектов в пилотной зоне, которая будет расположена в пограничных районах.

После создания пилотной зоны, Тачэн ускорит строительство инфраструктурных проектов и трансграничных промышленных парков, а также развитие финансового сектора, заявил представитель канцелярии по выработки политики Тачэна Чан Чен.

«Тачэн является важным сухопутным маршрутом для международной торговли между Китаем, Центральной Азией и Европой», — заявил Чан, добавив, что особо благоприятные торговые условия будут созданы на границе с Казахстаном.

Население Тачэна составляет 910,8 тыс. человек, а площадь — 105,4 тыс. кв. км. В 2019 году ВРП Тачэна достиг 69,7 млрд юаней (около $10,7 млн), что на 5,2% выше в годовом исчислении.