Урумчи, Китай, 21 декабря 2020, 02:47 — REGNUM Госсовет КНР одобрил план создания ключевой пилотной зоны развития политики открытости и развития в округе Тачэн в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Согласно руководству, выпущенному Госсоветом в 2015 году, центральные власти будут предоставлять мягкие займы для инфраструктурных проектов в пилотной зоне, которая будет расположена в пограничных районах.
После создания пилотной зоны, Тачэн ускорит строительство инфраструктурных проектов и трансграничных промышленных парков, а также развитие финансового сектора, заявил представитель канцелярии по выработки политики Тачэна Чан Чен.
Население Тачэна составляет 910,8 тыс. человек, а площадь — 105,4 тыс. кв. км. В 2019 году ВРП Тачэна достиг 69,7 млрд юаней (около $10,7 млн), что на 5,2% выше в годовом исчислении.