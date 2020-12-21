Москва, , 08:06 — REGNUM Рейтинг агентства Bloomberg, согласно которому Россия попала на вторую строчку в списке стран с развивающимся рынком с хорошими экономическими перспективами в 2021 году, вызвал бурную реакцию среди интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения 20 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Многие комментаторы отметили, что они не испытывают особой радости от того, что Россия заняла высокую строчку в данном рейтинге. Граждане отметили, что экономика Российской Федерации может так и остаться в списке развивающихся.

«Среди развивающихся экономик мы лидируем с отрывом от стран Европы. Ни одной европейской страны в данном списке нет. Как долго продлится нашей экономики то самое развитие?», — задаётся вопросом пользователь Inna.

Некоторые предположили, с чем может быть связано попадание России в рейтинг стран с перспективами в области экономики в 2021 году. Часть из них пришла к выводу, что на данный показатель могли повлиять позитивные цифры на Московской бирже.

«Мосбиржы недавно обновила исторический рекорд. Это и есть развитие и укрепление экономики, о котором говорит президент. Впрочем так не только в России. Индексы на крупных мировых биржах близки к максимальным значениям на оптимизме инвесторов. И всё это на фоне всеобщего обеднения и роста числа малоимущих по всему миру», — пишет пользователь winner75.

Несмотря на позитивную суть данной новости, некоторые граждане отметили, что благоприятная ситуация с экономикой может никак не сказаться на жизни обычных граждан страны. Люди отметили, что все сливки могут достаться власть имущим и олигархам.

«В такой ситуации всегда надо разделять: экономика для народа или для олигархов. С народом все сами знают, да и с олигархами, как они с протянутой рукой в бюджет стоят, а потом миллиардные бонусы получают. Конечно, выгодно», — пишет Vadim T.

Напомним, 20 декабря агентство Bloomberg опубликовало рейтинг, согласно которому Россия попала на вторую строчку в списке стран с развивающимся рынком с хорошими экономическими перспективами в 2021 году.