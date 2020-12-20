Рим, , 21:27 — REGNUM Власти Италии приняли решение временно прекратить авиасообщение с Великобританией до 6 января 2021 года в связи с выявлением в Соединённом Королевстве нового штамма коронавируса. Об этом 20 декабря заявил министр здравоохранения республики Роберто Сперанца.

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По его словам, все те, кто приехал из Великобритании и у кого позже будет выявлена новая разновидность коронавируса, пройдут лечение в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Там же новый штамм будет изучаться.

Сперанца добавил, что с 24 декабря в стране начнётся общенациональный карантин до 6 января. С завтрашнего дня, 21 декабря, будет запрещено передвижение между регионами Италии.

Как сообщалоИА REGNUM, в связи с обнаружением нового штамма SARS-CoV-2 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввёл в в Лондоне и регионах на юго-востоке и востоке страны ряд дополнительных ограничений. Людям рекомендовано проводить дома как можно больше времени, вновь будут закрыты все непродовольственные магазины и парикмахерские.