София, , 21:11 — REGNUM Власти Болгарии приняли решение временно остановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения там мутации коронавируса. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе болгарского правительства.

«На встрече у премьер-министра принято решение приостановить полеты из Болгарии в Великобританию и обратно с 21 декабря по 31 января», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с обнаружением нового штамма SARS-CoV-2 премьер-министр Британии Борис Джонсон ввёл в в Лондоне и регионах на юго-востоке и востоке страны ряд дополнительных ограничений. Людям рекомендовано проводить дома как можно больше времени, вновь будут закрыты все непродовольственные магазины и парикмахерские.