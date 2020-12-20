Рига, , 20:31 — REGNUM Власти Латвии рассматривают вопрос о временном прекращении пассажирских перевозок с Великобританией из-за обнаруженной там мутации коронавируса. Об этом 20 декабря сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

"Учитывая тревожную информацию о новом виде COVID-19, ответственные министерства готовят документы для приостановки пассажирских перевозок с Великобританией», — написал Кариньш в своём Twitter.

Он уточнил, что соответствующее решение будет принято вечером 20 декабря. Информация будет опубликована позже, добавил премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что на юго-востоке Англии, а также в Лондоне будут введены жесткие ограничения на перемещение граждан в связи с тяжелой ситуацией по коронавирусу. Гражданам предписано не покидать свои дома.

Франция готовится прервать авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией. Власти Германии могут перестать принимать рейсы из Великобритании и ЮАР. Бельгия и Нидерланды уже закрыли авиасообщение с Соединенным Королевством.