Берлин, , 17:54 — REGNUM Правительство Германии намерено добиться координированного запрета со стороны Евросоюза на авиаперелеты из Великобритании из-за нового типа коронавируса в Соединённом Королевстве, сообщает 20 декабря Bild со ссылкой на источник.

Ангела Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель намерена в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится режим жестких ограничений — гражданам предписано не покидать свои дома. Министр здравоохранения Великобритании посоветовал подданным Её Величества вести себя так, как будто они уже заражены коронавирусом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса куда более заразная, чем первоначальная.