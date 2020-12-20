Рим, , 17:37 — REGNUM Власти Италии обсуждают возможность закрытия воздушной границы с Великобританией после обнаружения там новой разновидности коронавирусной инфекции. Об этом 20 декабря заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

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"Мы совместно с министерством здравоохранения намерены подписать распоряжение о приостановке авиасообщения с Великобританией», — написал Ди Майо на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ВОЗ утверждает, что новая мутация была выявлена в Великобритании еще в сентябре, позднее она была обнаружена в Дании. Также эту мутацию коронавируса зафиксировали в Нидерландах и Южной Африке.

Известно, что Израиль обсуждает решение о немедленном закрытии въезда из Великобритании, Дании и Южной Африки.

Франция готовится прервать авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией. Власти Германии могут перестать принимать рейсы из Великобритании и ЮАР. Бельгия и Нидерланды уже закрыли авиасообщение с Соединенным Королевством.