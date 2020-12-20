Брюссель, , 13:37 — REGNUM Европейская комиссия одобрила сделку по поглощению производителя фитнес-браслетов Fitbit американским гигантом Google. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Компания Fitbit является одним из пионеров на рынке фитнес-браслетов и других носимых электронных устройств. В ноябре 2019 года холдинг Alphabet (материнская компания Google) заключил сделку о приобретении Fitbit за $2,1 млрд.

Этой сделкой заинтересовались антимонопольные ведомства ряда стран, включая страны Евросоюза. Антимонопольщики опасаются, что сделка с Google может поставить в невыгодное положение других производителей фитнес-браслетов и подобных устройств.

Вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер заявила, что после тщательной проверки в Еврокомиссии решили одобрить эту сделку при соблюдении ряда условий. В частности, компании Google запрещается использовать собираемые устройствами Fitbit данные в рекламных целях.

«Мы решили одобрить предлагаемое приобретение Fitbit компанией Google, потому что принятые обязательства гарантируют, что рынок носимых устройств и зарождающееся пространство цифрового здравоохранения останется открытым и конкурентоспособным», — подытожила Вестагер.

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