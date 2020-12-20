Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Досудебная проверка антимонопольного иска правительства США против компании Google продлится до конца 2023 года, заявил окружной судья Амит Мета. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Судья обозначил сроки досудебного разбирательства в ходе предварительных слушаний. Обе стороны согласились с тем, что такой срок представляется реалистичным. В качестве предварительной даты начала судебного разбирательства было установлено 12 сентября 2023 года.

В октябре компания Google столкнулась с иском от Министерства юстиции США, а в ноябре схожие иски подали генеральные прокуроры ряда штатов. Google обвиняется в препятствующем конкуренции сговоре с компанией Facebook и других нарушениях антимонопольного законодательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре Федеральная торговая комиссия США и власти 46 штатов подали антимонопольный иск против компании Facebook. В частности, обвинения касаются сделок по приобретению социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp.

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